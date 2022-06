Bobst crée un hub pour optimiser sa logistique en Europe

Entre 300 et 1000 euros de l’heure : c’est le coût d’une machine à l’arrêt, en fonction du type de technologie employée, selon les estimations de Bobst. « La réactivité dans la livraison des pièces de rechange est un argument fondamental dans la relation commerciale que nous établissons avec nos clients, plus tôt nous livrons et plus tôt ils pourront recommencer à produire », indique Raphaël Indermuehle, en charge de la division services et performance chez Bobst. Afin d’améliorer la qualité de ses services auprès de ses clients européens, du Moyen-Orient et de l’Afrique (Emea), le constructeur de machines pour l’impression et le façonnage d’emballages et étiquettes a créé un hub logistique de 12000 m² à Genk, en Belgique.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]