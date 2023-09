Bobst à la conquête de l’Europe du Nord

Bobst a profité de Labelexpo, le salon mondial de l’étiquette qui a lieu du 11 au 14 septembre à Bruxelles (Belgique), pour annoncer son partenariat avec Visutech, l’un des principaux intégrateurs de machines d’impression numérique sur le marché nordique. Ce dernier, qui opérait jusque-là pour le compte de HP avec les marques HP Indigo, HP PageWide Web et HP Latex, prend désormais en charge le matériel du constructeur suisse pour tout ce qui relève de l'étiquette et de l'emballage en laize étroite et moyenne, y compris les machines flexo, numériques et hybrides.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]