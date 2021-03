BNP Paribas veut prendre jusqu'à 100% du capital d'Exane

"La transaction envisagée permettra de renforcer et d’élargir encore la gamme de services actions et dérivés actions que BNP Paribas peut proposer aux investisseurs institutionnels et aux entreprises au niveau mondial", a indiqué la banque dans un communiqué.

L'opération reste soumise à l’approbation des actionnaires concernés, des autorités de régulation et de la concurrence.

"L'idée est d'obtenir les accords des régulateurs et des partenaires sociaux dans le courant du deuxième trimestre, de commencer les travaux d'intégration à partir du début du troisième trimestre et de boucler l’opération courant 2022", a expliqué à Reuters Yann Gérardin, responsable du corporate and institutional banking de BNP Paribas.

Fondé en 1990, Exane gère depuis 2004 pour BNP Paribas l'activité intermédiation sur les activités européennes sous la marque Exane BNP Paribas. L'accord de partenariat avait été renouvelé pour une période de cinq ans en 2018.

BNP Paribas avait déjà repris les activités de courtage de Deutsche Bank en 2019.

"Il y a de fortes synergies de revenus entre les activités de vente d'equity et les activités de prime brokerage auprès d'une clientèle de fonds alternatifs que nous pouvons mieux servir", a poursuivi Yann Gérardin.

"L'objectif est d'avoir une maison equity de BNP Paribas très opérationnelle pour entamer une nouvelle période en 2022."

Vers 13h30, l'action BNP Paribas cédait 1% à 52,23 euros à la Bourse de Paris.

(Matthieu Protard et Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)