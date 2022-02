BNP Paribas: Résultats et dividende en hausse, nouveaux objectifs

PARIS (Reuters) - BNP Paribas a publié mardi un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes grâce à des reprises de provisions liées à la pandémie et dit s'attendre à une croissance de son résultat net de plus de 7% par an en moyenne sur la période 2022-2025.