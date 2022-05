Le bénéfice net de la plus grande banque française côtée a atteint 2,11 milliards d'euros au cours du trimestre, contre 1,77 milliard il y a un an, avec des revenus en hausse de 11,7% et un coût du risque en recul de 49,1%.

Les revenus tirés des activités de taux fixes, devises et matières premières (FICC) de la banque ont progressé de 47,9% tandis que ceux des activités de marché ont augmenté de 60,9%.

BNP Paribas a également confirmé ses objectifs financiers annoncés dans le cadre de son nouveau plan stratégique à l'horizon 2025.

Le groupe avait annoncé en février dernier viser un taux de distribution des bénéfices aux actionnaires de 60% à l'horizon 2025 - contre 50% auparavant - avec un objectif de rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) à plus de 11% contre 10% l'année précédente.

