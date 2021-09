BNP Paribas prend le contrôle du gérant d'actifs néerlandais Dynamic Credit

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Regis Duvignau BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) va acquérir une participation majoritaire dans Dynamic Credit Group, un gérant d'actifs basé à Amsterdam doté d'un portefeuille de 9 milliards d'euros d'actifs sous gestion, essentiellement dans l'immobilier aux Pays-Bas, ont annoncé mercredi les deux entreprises. /Photo d'archives/REUTERS/Régis Duvignau

Le prix de l'opération n'a pas été précisé.

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie de BNPP AM visant à accélérer le développement de ses plateformes d'investissement, notamment en matière d’actifs privés, a précisé la filiale de gestion d'actifs de BNP Paribas.

"Ce partenariat marque une étape importante dans le développement de notre plateforme de dette privée et une avancée significative en termes d’encours, qui représentent désormais plus de 20 milliards d'euros d’actifs", a indiqué David Bouchoucha, directeur des investissements chez BNPP AM.

(Reportage Sudip Kar-Gupta)