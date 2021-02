BNP Paribas durcit ses critères de financement en Amazonie

Cette règle va aussi s'appliquer pour le Cerrado, autre région du Brésil, pour les terres converties ou défrichées à partir de 2020.

"BNP Paribas s'engage ainsi à inciter ses clients produisant ou achetant du boeuf ou du soja issus de l’Amazonie et du Cerrado au Brésil à devenir 'zéro déforestation' et à démontrer de manière transparente leurs progrès", déclare la banque française dans un communiqué.

"En conséquence, BNP Paribas ne fournira des produits ou services financiers qu'aux entreprises (producteurs, conditionneurs de viande et négociants) ayant une stratégie visant à atteindre zéro déforestation dans leurs chaînes de production et d'approvisionnement d'ici 2025 au plus tard."

(Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)