BMW prévoit une baisse de la production en 2022 avec la volatilité des marchés

BERLIN (Reuters) - BMW a mis en garde mercredi contre les nombreux défis à relever au second semestre, l'inflation, les craintes de pénurie d'essence et les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement ayant pesé sur la demande et la hausse des prix ne compensant que partiellement la baisse de production.