Blue Origin conteste en justice l'attribution du marché de l'alunisseur à SpaceX par la Nasa

Entre Blue Origin et SpaceX, les tensions ne semblent pas près de s'apaiser. Les deux entreprises emblématiques du New Space, dirigées par les deux hommes les plus riches de la planète, Jeff Bezos et Elon Musk, devront probablement bientôt s'affronter devant un tribunal de justice. La société spatiale du fondateur d'Amazon a en effet annoncé lundi 16 août avoir porté plainte contre la Nasa devant un tribunal fédéral.