Blackleaf démocratise le graphène

Le graphène est l’un des matériaux les plus prometteurs pour les technologies du futur. Très bon conducteur de chaleur et d’électricité, jusqu’à 200 fois plus résistant que l’acier et plus flexible, il est léger (moins de 1 g par m2), imperméable et quasi transparent. Depuis sa découverte en 2004, les applications industrielles de ce matériau issu du graphite se multiplient dans les réseaux électriques, la filtration de l’eau, les revêtements anticorrosion… Dans l’électronique, il est considéré comme un successeur du silicium. Dans les transports, il promet d’alléger les structures des voitures, avions et navires.

