Bizerba fixe un nouvel étalon dans l’étiquetage poids-prix

Les étiqueteuses poids-prix sont couramment utilisés dans le domaine de l’alimentaire frais, l’objectif étant de peser un produit contenu dans une barquette ou un sachet puis d’apposer sur sa surface une étiquette avec son poids et d’autres informations clé comme un numéro de lot, le nom et l’adresse du producteur, la composition ou encore un codes-barres. Parmi les leaders sur ce segment de marché, Bizerba rénove sa gamme de matériels avec la série GLM-I. Au menu, plus de compacité, moins de temps d’arrêt et davantage d’ergonomie. Mais ce qui étonne le plus, sans doute, est l’architecture modulaire, avec la possibilité de monter les têtes d’étiquetage les unes après les autres, au-dessus comme en dessous du convoyeur, à l’instar d’un Lego.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]