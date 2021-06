Bissegger remporte la 4e étape du Tour de Suisse

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © POOL New Julian Alaphilippe est deuxième du classement général /Photo prise le 27 septembre 2020/REUTERS/POOL New

C'est le rouleur suisse Stefan Bissegger (EF Education Nippo) qui a remporté la 4e étape du Tour de Suisse qui s'achevait sur l'aérodrome de Gstaad. Il s'est imposé au sprint devant le Français Benjamin Thomas (Groupama-FDJ) et l'Américain Joey Rosskopf (Rally Cycling). Ces trois coureurs se sont échappés à la mi-parcours et sont parvenus à prendre une avance suffisante pour se disputer la victoire d'étape. La journée fut plus tranquille pour les favoris du classement général, le peloton a en effet coupé la ligne avec un retard de plus de 5 minutes. A noter que c'est toujours Mathieu van der Poel qui est le porteur du Maillot Jaune.