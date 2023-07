Biotechnologies : Glowee met les clés sous la porte

La start-up de biotechnologies française Glowee, qui voulait éclairer les villes grâce à la bioluminescence, a été liquidée judiciairement. C’est à travers un long message sur LinkedIn que sa fondatrice, Sandra Rey, a fait part de la nouvelle. Le lundi 10 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Évry (Essonne) a prononcé la liquidation judiciaire de Glowee, faute d’offre de reprise, suite à son placement en redressement judiciaire. « C’est donc profondément triste et frustrée que je réalise que cette situation financière inattendue va, en plus de mettre fin à l’aventure, laisser une image faussée de cette merveilleuse technologie qui « n’aurait pas encore trouvé son marché », alors que le résultat de presque dix années de recherche était là, prêt à conquérir le monde de différentes manières », se désole Sandra Rey dans son message sur le réseau social destiné au monde professionnel.

Créée en 2014, la start-up Glowee était hébergée au sein du Genopole. L’objectif de cette société était d’éclairer l’espace public grâce à la bioluminescence, autrement dit la lumière naturelle émise par des organismes vivants. Pour son projet, la start-up avait fait le choix de la simplicité : au lieu de modifier génétiquement des micro-organismes, elle proposait d’utiliser des bactéries naturellement bioluminescentes. Grâce à une sélection dirigée des bactéries cultivées au sein de bioréacteurs, Glowee avait obtenu des bactéries dont l’intensité lumineuse était plus importante et plus stable. La start-up proposait son système d’éclairage également pour des évènements intérieurs et collaborait avec la ville de Rambouillet (Yvelines) pour la mise au point d’un système de signalétique. La Commission européenne avait également été séduite par la proposition de Glowee, lui concédant une subvention à hauteur de 1,7 million d’euros en 2020, dans le cadre d’un programme dédié à l’innovation de rupture. Malgré l’aspect prometteur de cette technologie, la start-up aux 13 employés n’a malheureusement pas réussi à convaincre de plus gros investisseurs.