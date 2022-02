Biosourcé et biodégradable, le Nautilium prend le large

Comme un écho au Nautilus du mystérieux capitaine Nemo cher à Jules Vernes ! Cinq entreprises – Elixance, Europlastiques, Polymaris Biotechnology, Séché environnement et Triballat Noyal en coordination avec Innovons à 360° – se sont associées dans un groupement d’intérêt économique (GIE) pour développer le Nautilium. Tout commence en 2008 avec les premiers travaux de recherche et développement (R&D) pour mettre au point un polymère biosourcé et biodégradable qui se transforme comme un plastique conventionnel. Le Nautilium est, in fine, « un matériau naturel respectueux de l'environnement, biodégradable dans des conditions réelles en milieu terrestre et aqueux ». La recherche fondamentale menée par l'université de Bretagne Sud (UBS), l’École de chimie de Rennes (Ille-et-Vilaine) et le laboratoire en Génie des procédés environnement - agroalimentaire (Gepea) de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) se coordonne rapidement avec les contraintes industrielles. Le spectre se resserre sur un procédé de fermentation « qui nécessite des éléments nutritifs naturels » qui donne naissance une famille de polymères dont la nature demeure confidentielle. L’objectif est de développer une filière de production dans le Grand Ouest en circuit court grâce à l’industrialisation d’une technologie de réacteur. Le pilote est développé à Brest (Finistère) par Polymaris Biotechnology depuis 2016.

One Ocean Summit

L’identité des membres du GIE, présidé par Théo Efstathiou (Triballat Noyal), donne toutefois quelques indications : la présence du spécialiste de l’ultrafrais Triballat Noyal, utilisateur de pots et coupelles en plastique, et du spécialiste des déchets, Séché environnement, plaide pour une valorisation de « coproduits de l'industrie agroalimentaire » associés à une ressource issue « des fonds marins bretons ». Les polyhydroxyalcanoates (PHA) ne doivent pas être bien loin… La formulation est assurée par Elixance tandis que les emballages en plastique sont fabriqués par Europlastiques. « Nous visons logiquement la certification Home Compost et espérons notamment que ce matériau offrira une solution aux industriels qui doivent faire face à l’interdiction des contenants plastiques à usage unique en 2040 », indique Thierry Varlet, président d’Innovons à 360°. Le lancement coïncide avec la réunion du One Ocean Summit du 9 au 11 février à Brest, auquel participe Polymaris Biotechnology. À découvrir ensuite lors du Carrefour des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire (CFIA) en mars à Rennes (Ille-et-Viliane) et de France innovations plasturgie (FIP), à Lyon (Rhône), en avril.