Bioplastiques : TotalEnergies Corbion, POSCO International et ESOL veulent recycler le PLA

TotalEnergies Corbion, coentreprise 50/50 entre TotalEnergies et Corbion dédiée au PLA, a annoncé un partenariat avec les coréens POSCO International et ESOL. L’objectif de cette collaboration est le développement d’une technologie de recyclage avancé du PLA (acide polylactique) - un biopolymère dérivé principalement de l’amidon - et l’implantation d’une unité en Corée du Sud.

Dans le cadre de ce projet, POSCO International financera et supervisera le projet. En s’associant à ce projet, POSCO entre dans le secteur du recyclage des plastiques biosourcés dans le cadre de l’élargissement de son portefeuille de solutions vertes. ESOL, quant à lui, sera responsable de la récupération des déchets post-consommation. Pour ce faire, il cherchera à améliorer la technologie de collecte, de tri, de nettoyage, de purification et de retraitement du PLA. Enfin, TotalEnergies Corbion soutiendra le projet en apportant son savoir-faire et son expérience dans le domaine du recyclage avancé du PLA. « TotalEnergies Corbion fournit déjà Luminy rPLA, un PLA recyclé, au marché sud-coréen. La création d’un plan local de retraitement des déchets de PLA ne fera qu’accélérer la transition vers une économie encore plus circulaire », a déclaré Thomas Philipon, directeur général de TotalEnergies Corbion.

Dans le détail, les déchets plastiques en PLA seront collectés via un réseau dédié avant d’être envoyés vers une unité de tri. Ils seront ensuite nettoyés et transformés en pellets, avant d’être envoyés dans l’unité thaïlandaise de TotalEnergies Corbion où ils seront dépolymérisés via un procédé d’hydrolyse afin d’obtenir des monomères d’acide lactique, building block du PLA. Les monomères pourront ensuite être repolymérisés pour produire une nouvelle résine de PLA qui pourra être utilisée comme une résine vierge.