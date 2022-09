Bioplastiques, fibres végétales, huiles usagées... Il n’y aura pas assez de bioressources pour tout le monde!

Mieux vaut s’y préparer. Ça va tanguer fort dans le monde du biosourcé en France. L’approvisionnement en déchets agricoles, huiles usagées, amidon, sucre, résidus de bois et autre biomasse valorisable s’annonce tendu. Pour ne pas dire problématique : guerre en Ukraine, qui pousse à accélérer dans la production de gaz renouvelables pour remplacer le gaz naturel russe ; nouvelle réglementation environnementale pour la construction neuve RE 2020 qui promeut les matériaux biosourcés ; course à la neutralité carbone des industriels et son cortège de produits verts ; et arrivée d’un poids extra-lourd, TotalEnergies, dans la chimie verte - production de bioplastique PLA (acide polylactique) et de biocarburants pour l’aviation à partir de 2024 sur le site de Grandpuits (Seine-et-Marne) converti en bioraffinerie.

[...]