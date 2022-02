Biométhane : Air Liquide construit aux États-Unis

Le producteur de gaz industriels français Air Liquide va construire une nouvelle unité de production de biométhane à Rockford dans l’Illinois, aux États-Unis, la plus grande pour le groupe. Elle fabriquera 380 GWh par an de biométhane à partir de biogaz issu d’un site de traitement de déchets solides, détenu et exploité par Waste Connections, entreprise américaine de collecte de déchets. Elle sera opérationnelle d’ici à la fin 2023. Une autre unité de production de biométhane est également en cours de construction à Delavan, dans le Wisconsin, et sera opérationnelle d’ici le début du deuxième trimestre 2022.

Au total, Air Liquide compte aujourd'hui 21 unités de production de biométhane en activité dans le monde pour une capacité de production annuelle d’environ 1,4 TWh. Après le démarrage des nouvelles unités de Rockford et de Delavan, la capacité de production de biométhane du groupe atteindra 1,8 TWh par an.

Émilie Mouren-Renouard, membre du Comité Exécutif d’Air Liquide : « Le biométhane, tout comme l’hydrogène et les technologies de captage du CO2, occupe une place de premier plan dans le portefeuille de solutions développées par Air Liquide pour lutter contre le changement climatique et préserver l’environnement. L’annonce de la construction de notre plus grande unité de production de biométhane dans le monde témoigne de la volonté du groupe d’accompagner ses clients de l’industrie et du transport dans la transition énergétique, mais aussi de contribuer activement à l’émergence d’une société bas carbone. »