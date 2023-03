Biofertilisants : Agronutris et Frayssinet veulent ouvrir une unité dans le Grand Est

La société française Agronutris, spécialisée dans l’élevage et la transformation d’insectes en protéines, a ouvert une négociation exclusive avec Frayssinet, société de fertilisation organique des sols, en vue de construire un site de production à Rethel (Ardennes). Sa spécialité : les fertilisants à partir de frass, produit naturel issu des déjections d’insectes. Cela fait suite à une convention de recherche signée par les deux sociétés, en juin 2020, au sujet des propriétés fertilisantes de ce frass. Ainsi, cette future unité devrait permettre de valoriser les 16 000 tonnes de déjections produites par Agronutris, chaque année. Avant même l’ouverture de cette usine, de premières livraisons ont été réalisées, en fin d’année 2022, pour permettre à Frayssinet de proposer une nouvelle gamme de produits. « Nous sommes très fiers de l’aboutissement de ce partenariat avec Frayssinet, qui permettra à Agronutris de qualifier son produit source d’azote, de phosphore et de potassium et d’en extraire la juste valeur agronomique. Ce projet est parfaitement en accord avec notre ambition de développer une filière alimentaire plus juste et durable, en confiance avec nos partenaires, puisqu’il permet de réintégrer un flux supplémentaire dans la filière, la rendant ainsi plus circulaire », a commenté Cédric Auriol, cofondateur d’Agronutris. En parallèle de l’unité de Rethel, une cellule de R&D sera mise en place et sera dédiée à la valorisation agronomique des frass d’insectes. Et la société commerciale de Frayssinet sera en charge de la distribution des produits issus de cette future usine.

L’agriculture du futur nécessite que l’ensemble des acteurs de la filière s’associent pour repenser les systèmes de production, notamment la production des fertilisants organiques, qui représente l’un des leviers majeurs pour répondre aux objectifs du Green Deal. Afin de répondre à ces objectifs, un accroissement des capacités de production sera nécessaire, et c’est en ce sens qu’Agronutris et Frayssinet se sont associées. Les deux sociétés sont en discussion pour collaborer sur d’autres implantations.