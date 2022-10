Bioéconomie : La Normandie en route vers une structuration de la filière

Forte de ses nombreux atouts, la Normandie s'attache à construire une stratégie bioéconomie ambitieuse et concertée, avec l’objectif de soutenir la croissance régionale et de créer des emplois locaux. Dans ce cadre, la Région Normandie a organisé, en mai dernier, ses états généraux de la bioéconomie, avec l'appui du réseau Bioeconomy For Change.