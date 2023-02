Biocoop repart en campagne

« Un soupçon de dénonciation mais surtout une bonne dose de solutions » : telle est l’approche de Biocoop pour sa nouvelle campagne de communication, lancée en janvier sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et LinkedIn. Le leader des épiceries bio veut « réveiller les consciences en engageant les citoyens vers des pratiques plus saines et plus équitables ».

Ardente militante du vrac, de la recharge et du réemploi du verre, la coopérative de distribution pointe la surconsommation, le suremballage et le gaspillage. Incitant le consommateur à devenir un « consom’acteur », elle met en avant de « simples pratiques du quotidien » qui « peuvent bousculer les choses vers le bon sens ». Le réemploi du verre et une offre de fruits et légumes 100% bio et de saison font également l’objet de visuels spécifiques. Cette campagne est signée Hungry and Foolish.