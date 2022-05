Le spécialiste suisse des semences et de la protection des cultures Syngenta a fait part de l’expansion de sa collaboration avec M2i, expert français du biocontrôle animal et végétal. Cette collaboration voit le lancement d’Exployo Vit, une solution à base de phéromones, destinée à la protection des cultures viticoles contre les ravageurs. Cette technologie vise en particulier le papillon de la vigne, Lobesia botrana, qui se nourrit de raisin et infecte les cultures avec le champignon Botrytis qui provoque la pourriture de la vigne. Pour viser spécialement cette espèce, M2i s’appuie sur les phéromones, des hormones produites par un organisme induisant un comportement spécifique chez un autre membre de la même espèce. Dans ce cas, ces molécules chimiques vont interférer avec le comportement d’accouplement du papillon, empêchant sa reproduction, sans pour autant avoir d’effet néfaste sur la santé des individus. Cette solution permet par conséquent de participer à la préservation de la biodiversité et de l'abondance des insectes pollinisateurs.

Un lancement sur le marché européen

« M2i a développé cette innovation en pensant au viticulteur – en tirant parti de notre expertise pour fournir un produit fondamentalement plus convivial et flexible. Nous sommes ravis de voir notre collaboration avec Syngenta entrer dans une nouvelle phase grâce au lancement d’Exployo Vit. Dans le même temps, nous continuons à évaluer et à explorer conjointement de nouvelles opportunités de produits où nous pensons pouvoir apporter plus de valeurs aux cultivateurs », a déclaré Philippe Guerret, p-dg de M2i. Après son lancement sur le marché français, Exployo Vit sera déployé dans plusieurs pays producteurs de vin en Europe, notamment en Espagne, au Portugal et en Grèce, et ce, dans les douze prochains mois et sous réserve des approbations réglementaires. Elle sera également commercialisée en Amérique latine mais sous la marque Lobesia Pro Spray.

Fondé en 2012, M2i possède un laboratoire de recherche basé à Lacq (Pyrénées-Atlantiques), une usine à Salin-de-Giraud (Bouches-du-Rhône) et un centre de fabrication à Parnac (Lot). La société emploie 185 personnes et détient 30 familles de brevets protégeant ses technologies et ses lignes de produits.