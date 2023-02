Biocarburants : Coentreprise entre Shell et S&W sur la matière première

La coentreprise entre Shell et Texaco, Equilon Enterprises, et le spécialiste des semences agricoles S&W Weed Company (S&W) ont annoncé la signature d’un accord visant à établir une société commune.

L’objectif est de développer une nouvelle génétique végétale pour améliorer génétiquement des oléagineux pour les utiliser en cultures de couverture qui pourraient ensuite servir de matière première à la production de biocarburants.

La future coentreprise sera nommée Vision Bioenergy Oilseeds et sera détenue conjointement par Shell, société mère d’Equilon, et S&W. Celle-ci concentrera ses travaux de R&D sur la caméline, avant de s’intéresser à d’autres oléagineux dont l’huile et la farine peuvent être extraites pour l’alimentation animale, les biocarburants et autres bioproduits. « Nous sommes heureux de participer à cette coentreprise avec Shell, qui tire parti de nos capacités en matière de semences et de technologie avec la caméline et démontre comment l’agriculture et l’énergie peuvent travailler ensemble pour réduire les émissions de carbone en produisant des matières premières durables pour biocarburants », a commenté Mark Wong, p-dg de S&W.

La caméline, qui est considérée comme un oléagineux commercialement viable, pourrait devenir une source de matière première durable pour la transition énergétique. Elle est également reconnue comme culture de couverture à faible émission de gaz à effet de serre aux États-Unis. Autrement dit, la culture de cette plante se fait entre deux cultures principales, et n’est pas récoltée, de façon à entretenir et à régénérer la bonne santé des sols. « Shell partage notre vision sur l’opportunité à long terme que représente la caméline, notamment l’amélioration de la production alimentaire sur les terres agricoles. À mesure que la superficie des terres arables diminue, la caméline peut contribuer de manière déterminante à maximiser l’utilisation de chaque acre de terre agricole », a ajouté Mark Wong. La joint-venture devrait débuter la production initiale de céréales dès la fin de l’année 2023.