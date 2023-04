Bio with you ouvre une usine de contenants en bioplastique en Guadeloupe

Dans la zone industrielle de la commune de Lamentin (Guadeloupe), une usine de contenants en bioplastique "100% végétal" a ouvert ses portes en mars et démarré sa production. Le directeur de Bio with you, Arnold Bouton, raconte sa conversion à une industrie qu'il veut écologique : «En 2020, j'ai cessé mon activité d'imprimeur industriel, trop conscient des dégâts sur l'environnement, pour me pencher sur ce projet-là». Deux ans et demi plus tard et après quelques mois de travaux, l'usine est sortie de terre sur une surface d'environ 2 000 m² et propose aujourd'hui ses bouteilles et pots en bioplastique aux producteurs en tous genres de l'archipel.

Le bioplastique, issu d'un assemblage de matières végétales «inventé par un ingénieur français et dont nous avons l'exclusivité sur le bassin caribéen», est importé, raconte Arnold Bouton, qui indique avoir tout de même mis en œuvre de la R&D, via des labos extérieurs ou des ingénieurs particuliers, sur de la ressource locale. «On teste des assemblages à base de co-produits de la bagasse de canne à sucre, ou encore la banane ou le coco», précise-t-il. Car, martèle le dirigeant, «mon but, c'est de diminuer au maximum l'impact de la production sur l'environnement», quitte à démocratiser l'installation industrielle chez les divers producteurs de l'île.

15 à 20 millions de bouteilles

