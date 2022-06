Bio-isobutène : Global Bioenergies reçoit une commande de Shell

La société française de biotechnologies Global Bioenergies a reçu une commande de la part de la société pétrolière anglo-néerlandaise Shell. Celle-ci porte sur deux dérivés de bio-isobutène, molécule phare de Global Bioenergies, destinés à la conduite de tests de performance en tant que carburants dont la nature n’a pas été précisée. Cela s’inscrit dans la démarche du pétrolier de remplacer l’isobutène et ses dérivés actuels, issus du pétrole, par leurs équivalents provenant de ressources renouvelables tout en maintenant le même niveau de performance. Les deux composés seront fabriqués et livrés dans les prochaines semaines.

Global Bioenergies produit son isobutène biosourcé sur son unité de Pomacle-Bazancourt (Marne), qui est ensuite converti en isododécane par un sous-traitant. Bien que le premier marché visé soit celui de l’industrie cosmétique, notamment pour le maquillage longue tenue, « cette unité peut également alimenter d’autres marchés : nous avons récemment reçu des demandes de bio-isobutène et ses dérivés de la part de plusieurs prospects dans différents domaines », a commenté Marc Delcourt, directeur général de Global Bioenergies. Pour rappel, la société a annoncé, le 6 juin 2022, la réception de commandes de la part de grands acteurs de la cosmétique, comme L’Oréal, pour son isododécane biosourcé. Cependant, l’intérêt premier de cette société, à sa création en 2008, était les biocarburants. Un secteur qui a peiné à se développer avec la chute du prix du pétrole en 2015 et ses difficultés à se redresser jusqu’à la crise en Ukraine.

L’isobutène est une des principales briques élémentaires de l’industrie chimique. Ses dérivés trouvent des applications dans de nombreux secteurs, de la cosmétique aux carburants en passant par la chimie fine et les commodités. Tous les ans, ce sont 15 millions de tonnes d’isobutène qui sont exploitées dans le monde. Avec la demande de naturalité de plus en plus présente, le marché du bio-isobutène a de beaux jours devant lui.