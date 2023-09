Billerud revend Managed Packaging à Mimir

Au sein de la branche Solutions & Others, Managed Packaging prend en charge, en bon français, le « sourcing » et la conception d’emballages personnalisés pour les grands comptes grâce à un réseau de fournisseurs. Après avoir repris en deux temps, 30% en 2011 et 70% en 2013, cette entreprise implantée aux Etats-Unis, en Europe et en Asie, le papetier Billerud est finalement parvenu à la conclusion, dix ans après, que cette activité construite sur le principe du « Design as a Service » (DaaS) est très loin de son cœur de métier : la fabrication de papiers et de cartons pour l’emballage.

