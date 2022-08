Bilan positif en vue pour une semaine à risque

Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais préfigurent pour l'instant une progression de 0,35% pour le Dow Jones, de 0,4% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,46% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,18% à 6.556,13 points vers 10h55 GMT après un pic à 6.587,84, au plus haut depuis le 6 juin. À Londres, le FTSE 100 prend 0,28% et à Francfort, le Dax avance de 0,37%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,19% tandis que le FTSEurofirst 300 grappille 0,02% et le Stoxx 600 0,04%.

Ce dernier affiche pour l'instant une progression de 1,06% depuis le début de semaine, contre +1,29% pour le CAC 40 et +1,5% pour le S&P-500, qui s'achemine donc vers sa quatrième performance hebdomadaire positive d'affilée.

Cette poursuite du rebond s'explique avant tout par une double bonne surprise sur l'inflation américaine (la hausse moins forte qu'anticipé des prix à la consommation et la baisse inattendue des prix à la production), qui a apaisé les craintes d'une troisième hausse de 75 points de base des taux de la Réserve fédérale.

Mais cet apaisement n'est que partiel et les propos des responsables de la Fed continuent d'alimenter les spéculations: jeudi, Mary Daly, la présidente de l'antenne régional de San Francisco, a certes reconnu que l'hypothèse d'une hausse d'un demi-point en septembre "a du sens" mais elle n'a pas exclu un relèvement de 75 points.

"Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur l'évolution du pétrole et des autres composantes de l'indice des prix à la consommation mais il est clair que le pic d'inflation est derrière nous", estime John Vail, directeur de la stratégie de Nikko Asset Management, dans une note.

"La question clé est de savoir jusqu'où et à quel rythme elle va baisser. Nous pensons que l'inflation va rester bien présente et que les banques centrales devront être plus 'faucons' que le consensus."

Les investisseurs surveilleront à 14h00 GMT la première estimation de l'indice de confiance du consommateur américain établi par l'université du Michigan, un baromètre qui devrait confirmer son début de rebond après le plus bas historique touché en juin.

VALEURS EN EUROPE

La majorité des grands secteurs de la cote européenne évoluent dans le vert à mi-séance, la plus forte hausse étant pour celui des transports et des loisirs, dont l'indice Stoxx prend 2,8% grâce au bond de 11,58% du spécialiste irlandais des paris et des jeux Flutter (propriétaire de Paddy Power et Betfair entre autres) après des résultats en forte croissance.

Les groupes pharmaceutiques Sanofi (+0,87%), GlaxoSmithKline (+3,40%) et Haleon (+1,62%) regagnent par ailleurs un peu de terrain après leur chute des deux derniers jours, plusieurs analystes minimisant les risques financiers liés au dossier du Zantac.

En baisse, TF1 cède 3,03% après l'abaissement de la recommandation de Barclays à "sous-pondérer" contre "surpondérer" ; la banque explique ne plus croire à la fusion avec M6 (+0,00%) et juge TF1 plus exposé que ses grands concurrents au risque de récession.

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain sont en légère baisse, à 2,8675% pour les titres à dix ans et 3,2006% pour le deux ans, cédant une petite partie des gains enregistrés jeudi.

Le segment deux ans-dix ans de la courbe des taux reste inversé mais l'écart entre les deux échéances est revenu à moins de 35 points de base, contre 56 mercredi, son plus haut niveau depuis 2000.

En Europe, les rendements de référence poursuivent leur remontée, à 0,989% pour le dix ans allemand, repassé en matinée au-dessus de 1% pour la première fois depuis le 28 juillet, et 1,546% pour son équivalent français.

Le marché continue d'anticiper un relèvement de 50 points de base des taux de la Banque centrale européenne (BCE) le mois prochain, selon les données Refinitiv. Et le taux d'inflation "à cinq ans dans cinq ans" dans la zone euro, reflet des anticipations à long terme des investisseurs, a atteint son plus haut niveau depuis le 4 juillet à 2,1125%.

CHANGES

Le dollar s'apprécie face aux autres grandes valeurs (+0,41%) après les dernières déclarations de responsables de la Fed, une hausse qui fait retomber l'euro sous 1,03 (-0,28%).

Le billet vert accuse toutefois à ce stade un repli hebdomadaire de plus de 1%, conséquence de la hausse moins forte qu'anticipé des prix aux Etats-Unis.

La livre sterling, de son côté, cède du terrain après les statistiques montrant une contraction du produit intérieur brut (PIB) britannique en juin.

PÉTROLE

Le marché pétrolier reste volatil : en hausse en début de journée, il évolue désormais dans le rouge, même s'il se dirige toujours vers une performance hebdomadaire positive grâce à l'apaisement temporaire des craintes pour la demande mondiale.

Le Brent abandonne 0,77% à 98,83 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,08% à 93,32 dollars.

Le Brent affiche une hausse hebdomadaire d'un peu plus de 4% après la chute de 14% subie la semaine dernière.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)