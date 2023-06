Big Data & IA Paris : l'écosystème réuni pour stimuler la transformation des entreprises

Avec plus de 350 conférences et ateliers, 250 entreprises exposantes et 16 000 participants, Big Data & IA Paris présentera une opportunité unique de découvrir en avant-première les dernières tendances du marché et de rencontrer les professionnels de la filière. Il s'agit de l'événement le plus important consacré à l'intelligence artificielle et aux données en Europe.

Big Data et intelligence artificielle : 2023, l'année de la démocratisation

L'année 2023 est indéniablement marquée par la démocratisation des technologies du Big Data et de l'IA au sein des entreprises, offrant un potentiel remarquable de croissance, d'innovation, mais aussi de défis à relever.

Ainsi, selon Jade BERRE, responsable du programme Big Data chez CORP, « Aujourd'hui, plus que jamais, l'innovation dans le domaine du Big Data concilie les impératifs en matière d'éthique, de confidentialité, de confiance et de durabilité, tout en répondant aux défis tels que la transformation de la gouvernance, la compatibilité des systèmes, la codification décentralisée et la déclinaison des propriétés du Cloud. »

Parallèlement, Gautier OLIVEREAU, responsable du programme IA chez CORP, ajoute : « Face à la démocratisation de l'IA, en particulier des IA génératives, de nombreuses entreprises intègrent ces technologies dans leurs processus. Cependant, la généralisation de ces technologies soulève de nombreuses questions sur les limites et les dérives de l'IA, qui façonneront l'avenir de nos sociétés. »

La question de la confiance, de la durabilité et de la responsabilité de nos systèmes d'IA et de Big Data sera donc cruciale dans les mois à venir.

Big Data & IA Paris, un véritable levier d'accélération pour les entreprises

Le passage à l'échelle implique plusieurs étapes : qualification des cas d'utilisation industrialisables, anticipation des risques de dérives des modèles, recrutement de profils technologiques spécifiques, conduite du changement... Quel que soit son niveau de maturité sur le sujet, toute entreprise à la recherche de conseils et d'accompagnement trouvera toutes les réponses à ses questions lors de Big Data & IA Paris.

L’édition 2023 livre un programme riche et enthousiasmant :

De nombreuses conférences pour explorer les grands enjeux du big data et de l’IA, mais aussi apprécier les retours d’expérience d’entreprises leaders sur leur secteur. Parmi les grandes thématiques traitées cette année :

La transformation data des organisations et des métiers

Carrefour : démocratisation de la data et data mesh

Sébastien ROZANES, Global Chief Data & Analytics Officer, CARREFOUR

Comment déployer des technologies de big data et d’IA responsables

Green IT : quelles actions les entreprises mettent en place pour un numérique plus responsable ?

Emmanuelle OLIVIE-PAUL, Présidente et fondatrice, ADVAES

Paul MIDY, Député de l'Essonne et membre du Conseil national du numérique

Maud CAILLY, Responsable du programme numérique responsable, RATP

Les IA génératives et Large Language Models

Promesses et réalités des IA génératives

·Dr. Luc JULIA, Directeur scientifique, RENAULT

