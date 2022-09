BIG DATA & AI PARIS 2022 : 2 jours d’immersion dans ce qu’il se fait de mieux dans le Big Data et l’IA en France !

Ce sont ainsi plus de 700 speakers, 250 entreprises exposantes et 15 000 participants qui ont déjà répondu présents pour ce rendez-vous désormais incontournable de la rentrée tech’.

Une concentration jamais vue de personnalités, utilisateurs métiers, startups, fournisseurs de solutions ou encore poids lourds de la tech’ faisant de Big Data & AI Paris la 1re place de marché où il faut être.

L’édition 2022 livre un programme de conférences quasi exhaustif !

« Notre ambition est de créer un impact tangible sur la stratégie Big Data et IA des organisations, en proposant des contenus utiles, sans langue de bois et créateurs de valeur autour des sujets clés qui animent aujourd’hui les décideurs techniques et métiers », dévoile Clémence SIMMELIDE, Directrice des Conférences Big Data & AI Paris.

Pour ce faire, l’organisateur a déployé un programme de conférences construit autour de 3 temps forts clés :

Des conférences stratégiques Big Data et IA pour offrir une compréhension des changements structurels inhérents à l’introduction de ces technologies dans l’organisation avec un plateau d’éminents speakers : Luc JULIA, Chief Scientific Officer au sein de RENAULT GROUP, interviendra sur le thème « Quelle place pour l’IA et le Big Data face aux enjeux climatiques » ; Claire LEBARZ, Head of Guest Data Science au sein d’AIRBNB, répondra quant à elle à la question « Comment parvenir à un modèle d’entreprise data-driven ? » ; Denis MERCIER, ancien chef d’état-major de l’armée de l’Air et ancien Commandant suprême allié pour la Transformation de l’OTAN, Directeur Général Adjoint, FIVES GROUP, fera part de son expérience, « Du plus haut niveau de commandement militaire à l’industrie 4.0, récit d’une transformation par la data ».

Les tables-rondes offriront également un éclairage sur « les enjeux particulièrement stratégiques du recrutement, de la formation et des évolutions réglementaires. Mais aussi sur les prochaines vagues de ruptures technologiques à venir comme le Métaverse et les jumeaux numériques », précise Clémence SIMMELIDE.

Des parcours experts Big Data & IA avec une approche plus technique pour approfondir les technologies. Une attention particulière sera portée sur le déploiement des data mesh, l’évolution des data platforms, le Big Data dans le Cloud, les data catalogues…

L’intelligence artificielle sera également traitée en profondeur au travers de sujets aujourd’hui essentiels : l’IA responsable, l’IA de confiance, l’IA et l’IoT, la maintenance prédictive, le NLP, le deep learning, ou encore la computer vision.

Des parcours retours d’expérience métiers Big Data & IA pour identifier de potentiels cas d’usages et bonnes pratiques auprès des organisations les plus innovantes de la scène européenne ! Les entreprises Auchan, Société Générale, Michelin, SNCF, Sodexo ou encore Servier vous inviteront dans les coulisses de leurs projets Big Data & IA.

En somme, une édition 2022 du congrès Big Data & AI Paris absolument passionnante et instructive où il faut être !

Plus d’informations et inscription sur : www.bigdataparis.com

Contenu proposé par Big Data Paris