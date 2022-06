Bientôt un chargeur universel en Europe, EDF cible d'une information judiciaire : le Top/Flop de la semaine

Un chargeur universel attendu en Europe

Une harmonisation salutaire. Un accord sur l'adoption du chargeur universel USB-C a été trouvé entre le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne. D'ici à 2024, téléphones portables, tablettes et appareils photo devront tous en être dotés. De quoi réduire l’empreinte environnementale du secteur de la téléphonie mobile. L’association Halte à l’obsolescence programmée (HOP) estime auprès de FranceInfo que le recours à un chargeur universel permet d’éviter 11 000 tonnes de déchets par an.

La centrale EDF de Tricastin au cŒur d’une information judiciaire

Les déboires d’EDF continuent. Sous le feu des critiques en raison des problèmes de corrosion qui affectent son parc nucléaire, le groupe français va devoir répondre à de graves accusations concernant la centrale du Tricastin (Drôme). Une information judiciaire a été ouverte début mai au pôle de santé publique de Marseille (Bouches-du-Rhône), évoquant une douzaine d'infractions au Code pénal et au Code de l'environnement, potentiellement commises entre le début de l'année 2017 et fin 2021.