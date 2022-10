Bientôt un centre XXL de tri des plastiques à Houston

La question des gisements de déchets et de la sécurisation des approvisionnements en matière première est cruciale dans le développement des projets de recyclage, quels que soient les technologies. Au Texas (États-Unis), Cyclyx International, à la fois filiale commune du recycleur Agilyx et du pétrochimiste ExxonMobil, et consortium axé sur cette problématique, s’associe à ExxonMobil et à un autre pétrochimiste, LyondellBasell, pour développer le Cyclyx Circularity Center, une installation de tri et de traitement du plastique dans la région de Houston. L’investissement, qui doit être confirmé début 2023, avoisinera les 100 millions de dollars. L’entrée en service est prévue en 2024.

