Bientôt des séparateurs de batteries made in France

La construction de la filière française des batteries se poursuit. Le français Alteo a signé un accord avec le japonais Wscope pour créer une usine de séparateurs de batteries dans l’Hexagone. Le projet représente un investissement de 600 millions d’euros et devrait jouer un rôle clé dans l’approvisionnement des trois gigafactories en construction dans les Hauts-de-France. Le futur site doit permettre de créer plus de 1 000 emplois directs. Son démarrage est prévu en 2026, après la mise en service théorique des usines de batteries d’ACC, d’Envision et de Verkor.

