Bientôt des feuilles de route 3R pour les produits alimentaires

La stratégie nationale 3R, prévue par la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec), encourage la mise en place de feuilles de route sectorielles afin d’accompagner la transition vers des emballages dits « durables ». L’association des entreprises de produits alimentaires élaborés (Adepale) et la fédération des importateurs de produits alimentaires (Fipa) s’y engagent donc : elles annoncent le lancement de feuilles de route communes « pour accélérer la trajectoire de leurs secteurs vers la réduction, le réemploi et le recyclage des emballages en plastiques à usage unique ». Un travail qui s’inscrit « en complémentarité et dans la continuité des actions individuelles propres à chaque entreprise », tiennent-elles à préciser.

