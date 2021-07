Biden et Merkel promettent de restaurer les liens USA-Allemagne

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © TOM BRENNER Le président américain Joe Biden a accueilli jeudi à la Maison blanche la chancelière allemande Angela Merkel. /Photo prise le 15 juillet 2021/REUTERS/Tom Brenner

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a accueilli jeudi à la Maison blanche la chancelière allemande Angela Merkel, avec laquelle il a discuté de désaccords sur la Chine et la Russie, alors que Washington et Berlin cherchent à restaurer des liens mis à mal durant le mandat de l'ancien président américain Donald Trump.

S'ils sont des alliés importants au sein de l'Otan, les Etats-Unis et l'Allemagne sont en désaccord sur un éventail de dossiers compliqués, dont l'oléoduc Nord Stream 2 en cours de construction entre la Russie et l'Allemagne - un projet que Washington dénonce comme possiblement nuisible pour l'Ukraine et comme à même de rendre l'Europe plus dépendante du gaz russe.

Les gouvernements américain et allemand n'ont pas non plus la même vision s'agissant des partenariats avec la Chine sur des projets commerciaux, et un conflit est apparu lorsque Berlin s'est opposé à la volonté de Washington de lever temporairement les brevets sur les vaccins contre le COVID-19 afin d'accélérer leur production.

Joe Biden, 78 ans, et Angela Merkel, 66 ans, qui se connaissent et collaborent depuis des années, partagent le même avis sur un ensemble de questions plus larges.

Tous deux veulent aussi renforcer les relations transatlantiques, mises à mal par l'ancien locataire de la Maison blanche, Donald Trump, qui s'en est régulièrement pris aux plus proches alliés des Etats-Unis.

"La coopération entre les Etats-Unis et l'Allemagne est forte et nous espérons poursuivre cela, et je suis confident que nous le ferons", a dit Joe Biden en entame de son entretien avec Angela Merkel dans le Bureau ovale.

Notant le rôle des Etats-Unis dans la construction d'une Allemagne libre et démocratique, Angela Merkel a exprimé l'importance qu'elle accordait à l'amitié entre les deux pays.

Les deux dirigeants devraient discuter des menaces pour la démocratie à travers le monde, de la lutte contre les attaques informatiques de la Russie et ses agression territoriales dans l'Est de l'Europe, ainsi que des efforts de la Chine pour dominer le secteur des technologies avancées, ont dit des représentants américains et allemands.

La fin de la pandémie et la lutte contre le changement climatique devaient également être évoqués.

Au cours de ce qui constituait la première visite à Washington d'un dirigeant européen depuis que Joe Biden a pris ses fonctions en janvier, Angela Merkel a notamment pris part à un petit-déjeuner avec la vice-présidente Kamala Harris. Elle devait dans la soirée dîner avec le couple Biden à la Maison blanche.

Si Joe Biden et Angela Merkel disposent de peu de temps pour collaborer, alors que la chancelière allemande quittera le pouvoir à l'issue des élections fédérales de septembre.

Malgré tout, la relation entre les deux pays est "indispensable" pour Washington, compte tenu du rôle de l'Allemagne en tant que première économie d'Europe et alliée de l'Otan, a noté John Emerson, ancien ambassadeur en Allemagne sous l'administration de Barack Obama.

(Reportage Andrea Shalal et Jeff Mason, avec la contribution d'Arshad Mohammed à Washington et d'Andreas Rinke et Joseph Nasr à Berlin; version française Kate Entringer et Jean Terzian)