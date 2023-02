Bic face aux vents contraires

Annoncés le 14 février, les résultats de l’exercice 2022 de Bic se caractérisent par une croissance globale de +13,8 % à taux de change constants et une progression à deux chiffres de ces trois activités principales : stylos (division "Human Expression"), briquets ("Flame for Life") et rasoirs ("Blade Excellence"). Le groupe français a vu ses revenus croître de

22 % en 2022 à 2,234 milliards d'euros. Son bénéfice net s'élève à 209 millions d'euros, en repli par rapport à 2021 qui avait été gonflé par la plus-value de la vente du siège à Clichy, mais en hausse si l'on exclut cet élément exceptionnel. A 311,7 millions d’euros, le résultat d’exploitation ajusté est cependant toujours en hausse de 11,4 %.

Bic salue une croissance qui surpasse ses objectifs "face aux vents contraires", insistant sur le fait que "l'impact de l'inflation des coûts a été plus que compensé par les augmentations de volume, les ajustements de prix et les économies de coûts".

Entre 5 et 7 % de croissance en 2023

« Portés par notre plan stratégique Horizon et la forte progression du chiffre d’affaires dans toutes les divisions, nous avons réalisé une nouvelle année de croissance exceptionnelle et atteint notre objectif de Free cash flow. Les gains de parts de marché obtenus dans les régions clés, ainsi que les lancements soutenus de produits innovants à valeur ajoutée démontrent notre capacité à maintenir notre excellence commerciale malgré une inflation soutenue et des tendances de récession. En 2022, nous avons également accompli des progrès par rapport à nos objectifs de développement durable, principalement dans l'emballage de nos produits plus respectueux de l'environnement et l'utilisation de plastique recyclé", ajoute par communiqué le directeur général, Gonzalve Bich.

Au lendemain de la Saint-Valentin, ce n’est, malgré des résultats commerciaux solides, cependant pas l'idylle avec les investisseurs. Le groupe a ainsi plongé de 8 % à la Bourse de Paris. Le plasturgiste ne vise pour 2023 qu’une croissance, à taux de change constants, comprise entre 5 et 7 %.