Bic esquisse une boucle de recyclage de briquets dans son usine de Redon

Après les boîtes de récupération des piles et des ampoules électriques, nous pourrions bientôt voir apparaître des bacs dédiés au recyclage des briquets Bic. L’entreprise, qui emploie plus de 11 000 personnes dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros en 2020, vient de finaliser le développement de sa technologie de recyclage de ses propres briquets, censée entrer en service en 2022. L'unité de recyclage est installée sur l'historique site breton de Redon (Ille-et-Vilaine), créé en 1975, mais pourrait être déployée sur les cinq autres sites de production de briquets Bic dans le monde.