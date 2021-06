Biarritz s’impose aux tirs au but et retrouvera l’élite la saison prochaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Bobby Yip Ce derby basque risque de rester dans les mémoires ! /Photo prise le 24 avril 2010/REUTERS/Bobby Yip

Dans un derby qui a tenu toutes ses promesses, le Biarritz Olympique a remporté samedi le match d’accession (6-6, 6-5 t.a.b) face à son voisin Bayonne. Devant 5000 personnes, Bosch transforme une pénalité à la 23e minute et permet au BO de mener à la mi-temps (3-0) dans un premier acte pauvre en points inscrits mais très rythmé. En deuxième mi-temps, Lafage égalise des 40 mètres à la 52e minute. Direction les prolongations pour les deux équipes. Là encore, Biarritz et Bayonne ne parviennent pas à se départager (6-6). La décision se fera donc aux tirs aux but. Après un échec de Luc sur le sixième coup de pied, le capitaine Armitage transforme et envoie le BO en Top 14, sept ans après, dans un Aguiléra en ébullition. De son côté, Bayonne évoluera en Pro D2 la saison prochaine.