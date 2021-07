Beyond Aerospace, cette start-up française qui concocte un avion d’affaires à hydrogène

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Free-Photos/Pixabay Pour Beyond Aerospace, pas de doute: l'avenir du transport aérien passera par l'hydrogène. Et le segment de l'aviation d'affaires pourrait très vite en bénéficier.

Le SpaceX de l’aviation d’affaires est-il en train d’émerger? La start-up française Beyond Aerospace s’est, en tout cas, fixé pour objectif de développer un avion léger, silencieux et durable. Avec comme moyen d’y parvenir, l’hydrogène. Une stratégie imaginée dès le printemps 2020, lors de la création de cette start-up toulousaine, et confortée quelques mois après par l’annonce d’Airbus de lancer un avion à hydrogène pour 2035. S’il n’est encore qu’embryonnaire et si le design de l'appareil n'a pas été pour l'heure dévoilé, le projet a déjà beaucoup attiré l’attention.

Beyond Aerospace a en effet réussi une première levée de fonds au mois de juin, dont le montant n’a pas été communiqué. Son projet est en outre soutenu par le programme Blast, qui l’a retenu dans sa première sélection au mois de juin. Une initiative portée par l’accélérateur de start-ups Starburst Accelerator, et le centre français de recherche aérospatiale (ONERA), qui pourrait donner des ailes à la start-up, en affinant son modèle économique et en rendant plus attractif encore cet aéronef de nouvelle génération auprès des investisseurs.

