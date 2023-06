BEYOND AERO : construire un avion propulsé par une pile à combustible à hydrogène d’ici 2030

Beyond Aero a été créée en 2021. Quelles sont ses promesses ? Matthieu Pettes-Duler : La promesse de Beyond Aero est de construire un avion d’affaire, d’environ 6-8 places, propulsé par une pile à combustible à hydrogène, d’ici 2030. Contrairement au « retrofit », qui consiste à changer la motorisation d’un avion thermique pour l’hydrogène, Beyond Aero part d’une feuille blanche en travaillant autour de la motorisation hydrogène comme point de départ. Notre équipe a conçu un système de propulsion hybride de pointe qui combine des réservoirs d’hydrogène et des batteries pour alimenter une hélice en rotation. Nous visons un rayon d’action de 800 miles nautiques, soit environ 1 500 km. Notre objectif est de répondre à la demande sur des liaisons comme Paris-Genève ou Nice-Londres, avec des cabines de 6 à 8 sièges. Pour ce faire, nous avons levé 10 millions d’euros sur les deux premières années de fonctionnement. À quelles contraintes faites-vous face dans l’élaboration de cette nouvelle motorisation ? Matthieu Pettes-Duler : Il y en a un certain nombre ! L’usage de la ressource hydrogène engendre un système globalement lourd. L’essentiel du travail que nous menons consiste à optimiser le poids de l’appareil et à gagner de la place. La contrainte d’intégration est une des principales : l’hydrogène est volumineux, il faut trouver le meilleur moyen de le stocker à bord. Il existe aussi une contrainte thermique, rappelons qu’en termes de puissance, 1 kW électrique équivaut à 1 kW thermique, il faut ainsi gérer le refroidissement des radiateurs, trouver où les placer et sous quelle forme. Les autres contraintes sont celles de la performance aérodynamique, et de l’optimisation de la haute tension en vol. Il s’agit de concevoir une installation qui respecte une distance homologuée entre les différents systèmes électriques. De façon globale, le vrai défi technique à relever est la sécurité.

Quelles sont les prochaines étapes de la mise en œuvre du projet ?

Matthieu Pettes-Duler : En 2022, nous avons mis au point un démonstrateur sur un ULM, première étape d’un prototype destiné à lever les verrous technologiques sur ce système innovant qu’est la pile à combustible. On ne pourra pas être tout de suite aussi performant qu’un avion conventionnel qui permet de voler sur plusieurs milliers de kilomètres, mais nous sommes plus performant qu’un avion à batterie dont l’autonomie est de 100 kilomètres. L’hydrogène permet de combler ce manque : le besoin est là.

La prochaine étape sera de réaliser un avion porteur pour réaliser des tests en conditions réelles de température, de vitesse et de pression. Puis ce sera la présentation de l’avion lui-même, avec un système de propulsion complet. Un autre prototypage sera mis au point pour la certification avant 2030.

www.beyond-aero.com

