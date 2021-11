Best Buy: La période de Noël va souffrir des problèmes d'approvisionnement

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ANDREW KELLY Le distributeur de matériel électronique Best Buy a dit mardi prévoir un chiffre d'affaires à périmètre comparable pour le quatrième trimestre en dessous des attentes du marché, alors qu'il se prépare à de probables pénuries de produits pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année. /Photo prise le 22 novembre 2021/REUTERS/Andrew Kelly

A New York, l'action Best Buy plonge d'environ 11% dans les transactions en avant-Bourse.

Les groupes de distribution sont soumis à une pression énorme pour que les rayons soient remplis pendant la période de Noël, alors que la congestion dans les ports, la fermeture de certaines usines en Asie et le manque de matières premières impactent les chaînes d'approvisionnement mondiales et entraînent des pénuries de produits.

La pénurie de semi-conducteurs utilisés dans les produits électroniques a ainsi réduit la disponibilité de certains articles très demandés, notamment les dernières consoles de jeux vidéo de Sony, Nintendo et Microsoft.

Les problèmes d'approvisionnement anticipés ont conduit Best Buy à mettre à disposition de ses clients un accès plus facile aux produits "les plus difficiles à trouver" de la saison des fêtes, dans le cadre d'un nouveau programme d'adhésion de 200 dollars par an lancé le mois dernier.

Mais les coûts liés au lancement de ce programme et la hausse des dépenses pour accélérer certaines expéditions ont pesé sur les marges bénéficiaires du distributeur, qui dit s'attendre à un taux de marge brute ajustée au quatrième trimestre d'environ 30 points de base en-dessous du niveau observé à la même période de 2020.

Best Buy prévoit une évolution de son chiffre d'affaires à périmètre comparable pour le quatrième trimestre comprise entre un repli de 2% et une hausse de 1%, le point moyen étant inférieur à la hausse de 0,1% prévue par les analystes, selon les données IBES de Refinitiv.

Le chiffre d'affaires à périmètre comparable de Best Buy a augmenté de 1,6% au troisième trimestre, alors que les estimations prévoyaient une baisse de 0,3%.

