Bertrand Camus ne restera pas aux commandes du nouveau Suez

© BENOIT TESSIER Le directeur général de Suez, Bertrand Camus, espère que son remplaçant sera recruté en interne. /Photo d'archives/REUTERS/Benoit Tessier

Le directeur général de Suez Bertrand Camus a déclaré dans un entretien publié mardi 15 juin sur le site du Figaro qu'il ne resterait pas à la tête du « nouveau Suez » découlant du rapprochement avec Veolia. « J'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé de ne pas faire partie de l'aventure », a-t-il expliqué après avoir annoncé sa décision dans la journée au conseil d'administration de Suez.

Depuis le début, Bertrand Camus avait vivement critiqué le rachat par Veolia, arguant dans les colonnes de l'Usine Nouvelle qu'il fallait accepter la concurrence et dénonçant l'absence de projet stratégique de son rival. Selon l'accord signé le 14 mai, le nouveau Suez affichera un chiffre d'affaires de l'ordre de sept milliards d'euros et tous ses employés auront la garantie de conserver leur poste pendant une durée minimale de quatre ans.

« Pas de ressentiment »

La future entreprise sera « très différente du groupe où j'ai passé 27 ans, et dont j'ai pris la tête en 2019 (...) Il faut donc construire une autre histoire, une autre trajectoire pour le nouveau Suez, et il est mieux de le faire avec un nouveau dirigeant et une nouvelle équipe », a assuré au Figaro le patron de 54 ans. Même s'il n'a plus voix au chapitre, ce dernier espère que son remplaçant sera recruté en interne et qu'il connaîtra « les équipes et les métiers » du groupe.

Bertrand Camus, qui dit n'avoir « pas de ressentiment particulier » après la lutte livrée à Veolia, a indiqué qu'il mènerait « jusqu'au bout les deux opérations qui doivent se finaliser entre mi-novembre et mi-décembre », en référence à l'OPA de Veolia et le rachat d'actifs de Suez par le consortium Meridiam-GIP-CDC. Il semble désormais pleinement tourné vers l'avenir. « Je suis plutôt un homme d’action, fait pour diriger un groupe coté ou privé ou pour me lancer dans un projet entrepreneurial, a-t-il commenté. La taille n’est pas un sujet, pourvu que l’activité soit liée à l’environnement »

Avec Reuters (Jean Terzian)