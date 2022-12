Berry Superfos se dote d’un laboratoire d’essai

Berry Superfos, division du groupe américain Berry Global spécialisée dans les emballages rigides, fabriqués aussi bien par injection que par thermoformage, annonce la création d’un laboratoire interne d'essai des matériaux. Situé dans l'usine de Berry Superfos à Lubien, en Pologne, il est destiné à fournir aux clients une évaluation et des tests de qualité « rapides et fiables » des matières premières pour les nouvelles solutions d'emballage alimentaire. Le laboratoire, qui est accrédité pour les tests chimiques et l'échantillonnage des produits en plastique, contribuera ainsi à accélérer les projets de développement de nouveaux produits, en garantissant la compatibilité des matériaux pour chaque application et leur conformité aux exigences et réglementations appropriées.

