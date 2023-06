Berlin va subventionner le projet d'usine de semi-conducteurs d'Intel à hauteur de €10 mds

Cet accord mettrait fin à des mois de négociations sur un projet qui devrait valoir environ 30 milliards d'euros.

Sous la direction de Pat Gelsinger, Intel a investi des milliards dans la construction d'usines sur trois continents afin de rétablir sa position dominante dans la fabrication de semi-conducteurs et de mieux concurrencer ses rivaux AMD, Nvidia et Samsung.

L'accord conclu en Allemagne serait le troisième investissement important d'Intel en quatre jours, après une usine de puces électroniques de 4,6 milliards de dollars (4,21 milliards d'euros) en Pologne et une usine de 25 milliards de dollars en Israël.

Le chancelier Olaf Scholz a déclaré lundi que son gouvernement travaillait sur des projets d'investissement qui feraient de l'Allemagne l'un des principaux sites de production de semi-conducteurs au monde.

Les États-Unis et l'Europe tentent d'attirer de grands acteurs industriels par le biais de subventions publiques et d'une législation favorable, et Berlin craint de perdre son attrait en tant que lieu d'investissement.

La dépendance à l'égard de la Corée du Sud et de Taïwan pour les puces suscitent de plus en plus d'inquiétudes.

Berlin est actuellement en pourparlers avec la société taïwanaise TSMC et le fabricant suédois de batteries pour véhicules électriques Northvolt en vue d'établir une production en Allemagne, après avoir déjà convaincu Tesla d'y construire sa première méga-usine européenne.

