Berlin livrera des chars à l'Ukraine, nouveau PDG pour Toyota... Les cinq images de la semaine

L’Allemagne finalement prête à livrer des chars lourds aux forces ukrainiennes

Après des semaines d’attente, le chancelier allemand Olaf Scholz a officialisé l’envoi de 14 chars lourds Leopard 2 en Ukraine, le 25 janvier. Ces chars seront prélevés sur le stock de l’armée allemande, la Bundeswehr. De plus, l’Allemagne a également donné son feu vert pour que d’autres pays européens, comme le Danemark et l’Espagne, clients du Leopard 2, puissent livrer des blindés. Fabriqué depuis les années 70 par Krauss-Maffei-Wegmann, cet appareil pèse plus de 60 tonnes et se déplace à plus de 60 km/h.

Le Train commande 10 rames à l'espagnol Talgo

La société Le Train, premier opérateur privé de TGV régionaux en France, a finalement choisi le constructeur espagnol Talgo pour construire les rames qui circuleront dans le Grand Ouest. Les premiers trains seront livrés en 2025. Fondée en 2020, l'entreprise a pour objectif de «relier des villes qui ne sont pas [reliées] par la grande vitesse», selon Alain Getraud, directeur général. Le Train négocie également avec la SNCF pour ouvrir des lignes dès 2024 avec des trains d’occasion.

©Le Train

Changement de gouvernance chez Toyota

Toyota Motor a annoncé le 26 janvier que Koji Sato, directeur opérationnel du groupe, prendrait la direction de la firme japonaise. Il remplacera ainsi Akio Toyoda, petit-fils du fondateur du constructeur, numéro un mondial de l’automobile en volumes. En France, la Toyota Yaris Cross est d'ailleurs le modèle de voiture le plus produit en 2022, avec 161 508 unités assemblées dans l’usine Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) d’Onnaing (Nord). Stellantis reste cependant de loin le plus gros producteur automobile français, avec 607 148 véhicules assemblés en 2022.

©Toyota

L'Orient Express... version voilier

Construit par les Chantiers de l’Atlantique pour le groupe hôtelier Accor, à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), L'Orient Express Silenseas devrait remporter la palme du plus grand voilier du monde, battant ainsi le Wind Surf. Le navire, dont la livraison est prévue pour 2026, pourrait fonctionner à 100% grâce à ses voiles dans des conditions météorologiques idéales, mais disposera aussi d’un moteur fonctionnant au GNL.

©Maxime d'Angeac & Martin Darzacq for Orient Express, Accor

ZeroAvia fait décoller le plus gros avion à hydrogène au monde

Il s’agit du plus gros avion à motorisation hydrogène à avoir effectué un vol d’essai. Jeudi 19 janvier, l’entreprise ZeroAvia a fait voler pendant dix minutes un avion de 19 places et l’a fait atterrir sans encombre à l’aérodrome de Cotswold (Royaume-Uni). Une grande prouesse, surtout après l’incident de 2021, où l’un des prototypes de ZeroAvia s’était écrasé dans un champ. Le vol s’inscrit dans le cadre du projet de recherche et développement Hyflyer II, soutenu par le programme de l’Institut de technologie aérospatial et financé par le gouvernement britannique.

©ZeroAvia