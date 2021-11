Berkshire Hathaway publie un bénéfice inférieur aux attentes au 3e trimestre

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © SCOTT MORGAN Berkshire Hathaway a publié samedi un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes. /Photo d'archives/REUTERS/Scott Morgan

Le conglomérat fondé par l'homme d'affaires Warren Buffett a dégagé au troisième trimestre un bénéfice opérationnel en hausse de 18%, à 6,47 milliards de dollars (5,59 milliards d'euros), soit environ 4,331 dollars par action de catégorie A, contre 5,48 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes attendaient cependant 4,493 dollars par action selon le consensus Refinitiv I/B/E/S.

Le bénéfice net est ressorti en repli de 66% à 10,3 milliards de dollars, soit 6,882 dollar par action de classe A, contre 30,1 milliards de dollars un an plus tôt.

La hausse des marchés d'actions a par ailleurs amené le groupe a cédé certains titres et à accroître sa trésorerie. Berkshire Hathaway dit avoir terminé le mois de septembre avec 149,2 milliards de dollars de liquidités et équivalents, et a vendu pour environ deux milliards d'actions de plus qu'il n'en a acheté au cours du trimestre.

La société basée à Omaha, dans le Nebraska, a également annoncé le rachat de ses propres pour 7,6 milliards de dollars au troisième trimestre et 20,2 milliards de dollars depuis le début de l'année.

(Reportage Jonathan Stempel à New York; version française Claude Chendjou)