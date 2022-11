Benoît Cottel dirige Lucart en France

Le papetier italien Lucart a nommé Benoît Cottel, 39 ans, à la direction générale de sa filiale en France. En tant que responsable du site de Laval-sur-Vologne (Vosges), il pilote les opérations, c’est-à-dire la fabrication, la logistique, l’environnement, la sécurité, les ressources humaines et les achats. Les départements finances, ventes et marketing continueront d’être gérés directement par Alessandro Pasquini, le président de Lucart SAS depuis 2008 et administrateur du groupe familial.

