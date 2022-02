Benjamin Barberot passe le témoin à la tête d’Europlastiques

La situation est désormais clarifiée chez Europlastiques. Benjamin Barberot, le petit-fils du fondateur et propriétaire du fabricant lavallois d’emballages alimentaires en polypropylène (PP) injecté, en confie la direction générale à un homme d’expérience, Stéphane Thomas. Benjamin Barberot avait succédé à son père, Nicolas, en 2012. Depuis le Québec désormais, il conserve la présidence d'Europlastiques et pilotera le développement de la filiale canadienne Elips Plastics, en forte croissance, ainsi que la diversification du groupe.

De Vallourec à PCM

Stéphane Thomas, ingénieur Arts et Métiers, passé par l’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs – IFP School aujourd’hui –, affiche 30 ans d’expérience dans l’industrie, dont sept à l’international. Il a commencé son parcours en 1992 en qualité d’ingénieur des ventes chez Vallourec (tubes en acier sans soudure) en Suède. En 1994, il devient responsable technique, notamment en charge du développement produit en Europe. Il rejoint ensuite, pendant deux ans, l’équipementier d’automobile Delphi en qualité de directeur de projet sur les systèmes de direction en Allemagne et en Suède. En 2000, il intègre FCI (connectique), où il occupe successivement les postes de directeur de programme, responsable des grands comptes internationaux et directeur des ventes et du marketing. En 2005, il prend la direction des ventes du département des systèmes de fluide de Trelleborg, devenu Tristone Flowtech en 2010. Enfin, il est nommé responsable des comptes clés du fabricant de pompes PCM en 2014, avant de diriger l’activité du groupe français aux États-Unis de 2016 à 2021.

Basé à Changé (Mayenne), Europlastiques emploie quelque 120 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 20,3 millions d’euros en 2020. Outre Elips Plastics (ex-IML Plastx) au Canada, le groupe compte une filiale spécialisée dans l’injection et le marquage, Decostyl.