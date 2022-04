Bengs : Comment faire de l’innovation d’expérience votre nouveau levier commercial

La pandémie de COVID-19 a tout bousculé. Chacun s’est adapté face à la désorganisation. Les entreprises ont évolué en se digitalisant. Et chaque industriel doit désormais intégrer des paramètres multiples et instables comme :

les changements sociétaux,

les aléas d’approvisionnement,

les coûts de transports,

les contraintes de distribution.

Business models au shaker

L’évolution des comportements des consommateurs est générale, en BtoC comme en BtoB. Avec des attentes posées aux entreprises : il faut être plus responsable et protéger la santé, le bien-être. Penser durable et agir pour. Rester compétitif aussi, dans un univers aléatoire !

La soif de facilité dans les échanges et les pratiques ne se limite pas aux secteurs du retail ou des techs : ces tendances ont gagné les relations professionnelles, jusque dans les manières d’interagir avec son écosystème… et vendre son produit ou ses services. L’impact sur votre activité et votre écosystème sont notoires, et vos business model doivent muter.

Rebondissez avec Bengs !

Vous accompagner dans cette rupture est au cœur de l’approche de Bengs. L’ambition ? Faire basculer votre business dans les codes de la nouvelle économie et créer vos relais de croissance.

Pour cela, un cadre de lecture des ruptures stratégiques est appliqué : il permet d’analyser la dynamique des forces en présence qui affectent écosystème et business model. Ces Six forces© parmi lesquelles la transformation des modes de travail, le changement des règles de marché, l’évolution des modes de consommation, l’accroissement des contraintes réglementaires jusqu’à l’intégration des impacts environnementaux et sociaux, sont considérées comme autant de moteurs pour disrupter son marché. Sur ces sujets, les consultants Bengs disposent d’une expertise unique, nourrie d’années de conseil auprès des leaders des secteurs et des références du CAC 40 et d’une veille prospective.

Time to market… « digital first »

L’enjeu de l’accélération de la mise en marché est le point crucial pour tout industriel. La rapidité et la fluidité du parcours d’achat multi-canaux doivent être proposés et maîtrisés. L’engagement à distance s’est imposé, y compris dans le B2B.

Gagner un accès direct au client, désintermédier sa distribution, démultiplier sa force commerciale, réinventer ses stratégies de captation client en ligne ne sont plus des lubies…

Le marketing digital et l’expérience client concernent l’industrie, offrant l’opportunité d’adresser de nouveaux marchés. Pour autant, l’outil industriel et les processus en place ne sont pas toujours adaptés, face à un marché fragmenté.

Des clés UX pour basculer

Les cycles d’innovation, d’industrialisation, de commercialisation avec le digital impliquent de repenser ses opérations, afin d’y intégrer l’innovation d’expérience. Pour basculer, la première priorité est d’identifier les clients finaux à atteindre et les intermédiaires, tout en adoptant le design du cycle d’expérience client dès les phases amont de sa R&D.

Tout industriel devra aussi fournir du service sur l’ensemble de sa chaîne de valeur. En production, la standardisation produits se fera dans un modèle de make to stock. Enfin, la commercialisation s’appuiera sur de l’acquisition directe de clients, que ce soit en full digital (marketplaces), en mode hybride (digital + centre d’appel), ou avec des équipes terrain.

Dans ce schéma, le développement de sa notoriété via un marketing de dialogue s’impose pour garantir l’acquisition de clients réussie.

www.bengs-lab.com

Contenu proposé par BENGS