Bénéfices records pour TotalEnergies, crise du marché des écrans plats : le Top/Flop de la semaine

Top : ça carbure pour TotalEnergies

Malgré les récents conflits dans les raffineries, tout roule pour TotalEnergies. Au troisième trimestre, le groupe dirigé par Patrick Pouyanné a affiché un résultat net ajusté de 9,9 milliards de dollars, contre 4,8 milliards au troisième trimestre 2021. Son Ebitda ajusté ressort à 19,4 milliards de dollars, en hausse de 74%), et la marge brute d'autofinancement à 11,7 milliards (+46%). Pour des charges liées à ses activités en Russie, TotalEnergies a de nouveau provisionné 3,1 milliards de dollars, après 7,6 milliards de provisions, au premier trimestre, liées à ses participations dans les actifs dans le projet Arctic LNG 2 et dans le groupe gazier Novatek.

Flop : l’industrie des écrans à plat

Après les confinements, l’industrie des écrans plats accuse le coup. La demande en téléviseurs, ordinateurs ou tablettes avait été dopée par les usages à la maison, amenant le chiffre d’affaires des écrans plats à un record de près de 170 milliards de dollars en 2021. Baisse de la demande et surcapacités ont suivi cette période euphorique. En témoigne la chute de 65% des prix des écrans LCD de télévision entre juin 2021 et septembre 2022. Au troisième trimestre, le taux d’utilisation de leurs usines est tombé à 65%, son plus bas niveau depuis la crise financière de 2008-2009.