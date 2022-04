BelEnergia projette d’acquérir 10 méthaniseurs en France et 30 en Europe

BelEnergia, spécialiste de la méthanisation et de la cogénération, a repris le méthaniseur Sologne Biogaz à La Ferté-Saint-Aubin (Loiret), lancé en 2014 par la société française Helioprod. BelEnergia investit 4 millions d'euros dans sa réhabilitation et sa remise en service prévue l'été prochain. La centrale devrait traiter 26 000 tonnes de biodéchets par an, issues de l'agriculture et de l’industrie agroalimentaire, au lieu de 18 000 auparavant. Elle produira ainsi 5 GWh par an, soit l’équivalent de la consommation de 1 000 foyers.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]