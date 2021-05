BECKHOFF : Basés sur des PC Beckhoff Automation, les logiciels de Dizisoft soutiennent la production d’Airbus à Saint-Eloi

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Fabriqués par Airbus dans l’usine historique de Saint-Eloi, à Toulouse, les mâts-réacteurs solidarisent les moteurs à la voilure de l’avion et relaient les circuits électriques et hydrauliques. Leur coût étant très important, Airbus s’impose un contrôle rigoureux de son outil de production, dans le but de réduire au maximum le risque de malfaçon et la durée d’immobilisation des machines en cas de panne. À Saint-Eloi, la technologie de Dizisoft, s’appuyant sur les PC industriels de Beckhoff Automation, soutient le constructeur aéronautique dans sa démarche d’excellence en matière de maintenance conditionnelle.

L’histoire débute en juin 2018. Vianney Lepers, directeur commercial, et Christophe Rosiaux, dirigeant de Dizisoft, rencontrent à Saint-Eloi les responsables-métiers d’Airbus pour leur démontrer les bénéfices de la technologie Dizisoft. Créée en 2014, et récompensée par le Trophée de l’Innovation en 2016 cette start-up œuvre jusqu’alors dans l’industrie automobile. Greffé aux moyens de production, son système de collecte et d’analyse de données aide ses clients à comprendre le comportement des machines-outils et à contextualiser les phénomènes observés dans la chaîne de fabrication qui conduisent à des pièces non conformes. Le diagnostic puis le dépannage des machines- outils sont accélérés.

Un système interopérable et plug & play

L’atout-maître de cet outil numérique destiné à la maintenance réside dans son agnosticisme : le logiciel Diziscop dispose de l’ensemble des drivers développés par Dizisoft nécessaires pour acquérir les données à la milliseconde issues des moyens de production, quels que soient la marque et le type d’équipement (CNC, API, robot, boitier vibratoire...). Pour le personnel de maintenance, une formation unique dédiée à Diziscop suffit, même si les moyens de production implantés sont disparates. Universelle et plug & play, cette solution convainc Airbus, qui passe commande trois mois plus tard. Le projet de surveillance, établi avec Diziscop, (expl : des courants sur les axes, les jeux à l’inversion), est transféré dans un noyau d’acquisition Dizispy : un PC industriel CX5140 customisé par Beckhoff Automation, assorti d’un processeur Atom à 1,9 GHz et éprouvé pour fonctionner dans un environnement industriel exigeant. Dans l’usine de Saint-Eloi, environ cinquante PC Dizispy monitorent autant de machines d’usinage.

Diziscop & Beckhoff Automation au service du edge computing

Il s’agit d’une réelle solution edge computing. En périphérie de la ligne de production, les données brutes captées sont transformées, filtrées puis mises à disposition du client industriel. Pour centraliser et visualiser les données depuis le système d’information (SI) de l’industriel, Dizisoft propose ses propres applications telles que le DiziLake. L’ensemble de la solution est intégré à l’architecture AMI d’Airbus. Les données d’un PC Dizispy deviennent alors accessibles par le biais des protocoles standards MQTT, OPC-UA. Les PC Beckhoff Automation ont été sélectionnés par Dizisoft en raison de leur alimentation 24 V et de leur onduleur intégré. En outre, grâce à leur double port Ethernet, les PC Beckhoff Automation servent naturellement de passerelles entre le réseau opérationnel (OT) et le réseau informatique (IT).

L’excellence opérationnelle passe par la fiabilisation des moyens de production

En complément des cartes E/S peuvent être facilement ajoutées, en rapport avec l’instrumentation de la ligne de production. Grâce aux drivers inclus dans Diziscop, ces données E/S sont corrélées avec les données des processus pour l’analyse ultérieure. Tout nouveau capteur peut être déclaré directement dans TwinCAT PLC, le noyau logiciel développé par Beckhoff Automation et intégré nativement à ses PC industriels. À la fois PC et automates, les PC industriels Beckhoff Automation donnent le gage d’une flexibilité maximale. Dernier aspect vital : l’offre Beckhoff Automation est garantie pour 10 ans. Voilà, pour un industriel, une politique rassurante synonyme de pérennité.

À ce jour, la solution de Dizisoft a permis de réduire les temps de panne et les coûts de non qualité. Avec l’appui de ce système aujourd’hui industrialisé, les data scientists d’Airbus perfectionnent leur travail d’analyse.